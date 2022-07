Fondi disabilità, Furgiuele: plaudo al Ministro Stefani per aver recepito le istanze della Calabria

Quasi 4milioni e mezzo di euro sono stati ufficialmente destinati alle province calabresi e alla città metropolitana di Reggio Calabria al fine di poter garantire l’assunzione di 3087 assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Ringrazio la ministra con delega, fra le altre, proprio alla disabilità, l’amica Erika Stefani, per l’ottimo lavoro svolto e per aver recepito le indicazioni che mi ero premurato di fornirle nei vari incontri che abbiamo avuto.

In quelle occasioni avevo ribadito l’istanza da più parti avvertita di dare nuova linfa ad un settore, quello degli assistenti alla disabilità, che bisogna non solo tutelare ma anche irrobustire in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico e delle prossime delicate sfide. Certo, c’è ancora molta strada da fare, ma la ripartizione su base provinciale del finanziamento mi porta a dire che è stato imboccato un percorso virtuoso. Al riguardo, i fondi saranno così distribuiti:

Provincia di Catanzaro, 607mila euro;

Provincia di Cosenza ,1.600.000 euro circa

Provincia di Crotone, 214mila euro

Provincia di Vibo Valentina, 320mila euro

Città metropolitana di Reggio Calabria, oltre 1milione e mezzo.

Tali risorse si aggiungono a quelle già stanziate a favore dei comuni.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.