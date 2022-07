L’OMS mette in mercato un test fai da te per il virus dell’Hiv

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (l’OMS) ha annunciato che sarà disponibile un test fai da te per il virus dell’Hiv, disponibile per i paesi in via di sviluppo. Il test costerà un dollaro, un piano che cercherà di favorire la diagnosi, specialmente in un periodo in cui l’AIDS è un serio problema, specialmente nell’epoca in cui stiamo vivendo.

La Direttrice esecutiva dell’Unaids, Winnie Byanyima è preoccupata, dichiarando che bisognerà agire al più presto, perché sennò potrebbero esserci milioni di decessi, “Se non facciamo rapidi progressi, perderemo terreno, poiché la malattia trova terreno fertile con la pandemia, gli spostamenti di massa della popolazione e altre crisi”, queste le parole di Byanyima.

Rispetto agli anni 90 e 80, ai giorni nostri è più facile effettuare diagnosi e prevenire il virus, ma, nonostante ciò si stima che ci siano 5,9 milioni di persone sieropositive in tutto il mondo, e che non siano a conoscenza del loro stato. Per questo è stato lanciato questo test, per facilitare la diagnosi negli istituti di sanità pubblica, e anche nelle strutture. Secondo l’OMS, i positivi sono diminuiti solo del 3,6% tra il 2020 e il 2021.

Secondo i dati dell’UNAIDS, nel 2020 1,5 milioni di persone hanno scoperto di essere sieropositive, a fronte 37,7 milioni di persone che già convivevano con il virus (Fonte: Ansa.it).

AO