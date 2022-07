Messico, carovana di 4000 migranti

09:50 – Una carovana di oltre 4.000 persone di nazionalità diverse, per lo più centroamericane, ha lasciato Tapachula lunedì, in Chiapas, per raggiungere in questo stesso stato la località di Huixtla.

Secondo i media messicani, i responsabili della carovana hanno sottolineato che non è intenzione dei migranti restare in Chiapas. Secondo questa fonte, il loro obiettivo è di ottenere dall’Istituto nazionale di migrazione messicano (Inm) il formulario migratorio multiplo (Fmm), che gli permetterà di avanzare verso la frontiera USA.

Per El Sol de Mexico, i migranti hanno trascorso la notte nella località di Cerro Gordo, dove hanno richiesto i formulari, senza ottenere risultati nel loro tentativo. Secondo altre fonti, quando l’Inm ha cercato di far salire un gruppo di membri su un autobus per riportarli a Tapachula, i migranti hanno alzato barricate nel tratto stradale che stavano percorrendo, bloccando la circolazione. Quest’azione ha suscitato reazioni vivaci da parte di automobilisti e camionisti che hanno ottenuto l’intervento delle forze dell’ordine. (Fonte ANSA)