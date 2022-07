Migranti. Bernini (FI): record di sbarchi insostenibile

“Si rischi il collasso del sistema”

(DIRE) Roma, 28 Lug. – “La situazione a Lampedusa è sempre più insostenibile, con più di trenta sbarchi in 24 ore e l’isola ormai trasformata in un gigantesco hot spot. Il Viminale ha il dovere di ascoltare il grido d’allarme dei sindacati di polizia, e non farsi dettare la linea dall’ex attivista no global Casarini e dalle OnG, che già chiedono all’Italia un porto di sbarco per oltre 1400 migranti. Senza un’iniziativa forte anche in Europa, di questo passo si rischia il collasso dell’intero sistema di accoglienza”. Lo dichiara in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Com/Pol/ Dire) 19:08 28-07-22