Migranti. In 207 sbarcati al porto di Messina, ci sono anche 58 minori

Soccorsi a circa 100 miglia a Est di Capo Passero, nel siracusano

(DIRE) Palermo, 28 Lug. – Sono 207 i migranti sbarcati questa mattina dal pattugliatore Cinus della guardia di finanza al molo Norimberga del porto di Messina. I migranti, soccorsi in mare in una operazione SAR condotta a circa 100 miglia ad est di Capo Passero (Siracusa), sono in prevalenza di nazionalità egiziana e siriana. Tra loro si contano 58 minori stranieri non accompagnati. I minori saranno trasferiti in strutture di accoglienza in altre provincie siciliane, ad eccezione di 6 che saranno ospitati in questo ambito provinciale.

Dei 149 adulti, 75 saranno accolti in Emilia Romagna e 74 in Lombardia. Le persone sbarcate, dopo le prime cure prestate dal personale sanitario presente sul molo, sono assistite da personale della Croce rossa e del volontariato del Comune di Messina, “cui – si legge in una nota della prefettura di Messina – va ancora una volta riconosciuta piena disponibilità a fornire prezioso sostegno in occasione degli sbarchi che interessano il locale Porto”.

Le attività di identificazione e soccorso, coordinate dalla Prefettura, si stanno svolgendo con l’ausilio di tutte le componenti del sistema dell’accoglienza, che vede coinvolti diversi attori, tutti con compiti specifici in base alle diverse competenze e professionalità: Prefettura, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Autorità portuale, Comune di Messina, Asp, Usmaf, Cri, Protezione civile comunale, associazioni di volontariato, Save The Children, Unhcr. (Com/Rec/ Dire) 18:16 28-07-22