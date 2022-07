Roma, grosso incendio lambisce l’Autostrada del Sole

Gli incendi continuano a bruciare il territorio di Roma. Nella mattina di ieri, poco prima delle 9.30, diverse squadre di Vigili del Fuoco e il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) hanno operato senza sosta per lo spegnimento di un grosso incendio boschivo partito a ridosso dell’A1, l’Autostrada del Sole, all’altezza del km. 527. Le fiamme si sono poi propagate velocemente su un’area estesa del territorio circostante, di competenza del comune di Fiano Romano, arrivando a ridosso delle abitazioni e delle strutture industriali della zona.

Disagi e paura per i residenti e viabilità in tilt sull’autostrada soprattutto a causa del fumo sprigionato dalla combustione. Il pronto intervento dei soccorritori ha circoscritto l’incendio, impedendo che coinvolgesse anche un bombolone di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto).

In supporto alle squadre di terra per spegnere il rogo sono stati utilizzati tre elicotteri e un Canadair utilizzati per lo spegnimento aereo. Sul posto anche le Forze dell’Ordine per quanto di competenza, il personale medico del 118 e i volontari della Protezione Civile.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81183