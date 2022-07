Nasce FIGEC, nuovo sindacato per i giornalisti. Carlo Parisi segretario generale e Lorenzo Del Boca presidente

FIGEC è il nuovo sindacato dei giornalisti si aggiunge al FNSI ma con qualche importante differenza da quest’ultimo. Sotto il suo “ombrello” verranno accolti e tutelati tutti gli operatori dell’informazione, della comunicazione, dei media, dell’editoria, dell’arte e della cultura.

Segretario generale del FIGEC acronimo di (Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione) è Carlo Parisi, giornalista professionista, già Segretario generale aggiunto della FNSI e direttore della testata, Giornalisti Italia. Presidente della FIGEC è Lorenzo Del Boca, scrittore, giornalista e per tre volte presidente dell’ONG dopo esserlo stato del sindacato della FNSI.

«Il nostro sarà un sindacato “per” e non “contro”, un sindacato nel quale la diversità rappresenti un’occasione di riflessione e di crescita, non un problema da eliminare annientando chi non si adegua al pensiero unico.

Un sindacato assolutamente nuovo e moderno (cit. Giornalisti d’Italia), questa una delle dichiarazioni del neo segretario generale il reggino Carlo Parisi durante la conferenza stampa di presentazione di FIGEC, tenutasi nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica Italiana.

