Non vi fu abuso d’ufficio. GIP di Catanzaro “archivia” Scopelliti

Archiviata la posizione di Giuseppe Scopelliti, difeso dall’avvocato Aldo Labate, in merito all’accusa di abuso d’ufficio per la vicenda della nomina del D.G. del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria. La Procura aveva avanzato la richiesta di archiviazione che quindi è stata disposta dal GIP dopo il consueto approfondimento delle indagini. L’esito di queste ultime ha quindi concluso la vicenda.

Tutto ha inizio dopo la “contestazione” di un aspirante alla posizione di D.G. del Dipartimento Lavoro successiva alla nomina dell’avvocato Calvetta. Il soggetto in questione non era stato ritenuto idoneo per mancanza dei requisiti richiesti in sede istruttoria dal Dipartimento del Personale. Tuttavia ricorrendo al TAR Calabria otteneva la riammissione alla selezione.

Quella decisione del TAR, veniva però impugnata dalla Giunta Regionale al Consiglio di Stato ed in attesa della pronuncia di quest’ultimo sulla posizione dell’avv. Calvetta, procedeva alla nomina di un reggente del Dipartimento Lavoro, individuato nella persona del dott. Caserta.

La Giunta Regionale nel 2014 decise di confermare il dott. Caserta alla guida temporanea di quel dipartimento acquisendo l’ordinanza del Consiglio di Stato n.2875/2014 in attesa del TAR. Oggi a fronte dell’archiviazione si può affermare che: confermando il dott. Caserta alla guida del Dipartimento del Lavoro, il Presidente Scopelliti e la sua Giunta, decisero in maniera imparziale e trasparente a fronte del ricorso intervenuto e nel pieno rispetto delle pronunce dei giudici. Da segnalare che il “tenace” aspirante alla posizione di D.G. venne escluso anche durante il successivo governo regionale, quello del Presidente Mario Oliverio di opposto colore politico.

FMP