Sabato 30 Luglio il Premio Solidarietà ‘Nello Vincelli’ Sarà premiato Giuseppe Quintavalle, medico e direttore dell’Azienda sanitaria del Lazio

Giunto alla sua trentunesima edizione, il Premio Solidarietà ‘Nello Vincelli’ sarà riconosciuto al dott. Giuseppe Quintavalle, direttore dell’Azienda sanitaria del Lazio. Un momento culturale che si ripete da oltre trent’anni, e che rappresenta un pilastro irrinunciabile del ricco programma di eventi di Nuova Solidarietà.

Un riconoscimento che l’associazione riserva dal 1991 ad una personalità calabrese che si sia distinta in Italia e nel mondo, non solo per qualità professionali, ma soprattutto per quelle morali e per gesti concreti di solidarietà.

Promosso quest’anno con il patrocinio istituzionale di Roma Capitale, Consiglio Regionale della Calabria, Città Metropolitana Reggio Calabria, Comune Reggio Calabria, Fondazione Bonino Pulejo e Camera Commercio Reggio Calabria, il Premio si terrà sabato 30 luglio presso il Parco Verde di Salice alle ore 21.00.

I saluti del presidente dell’associazione Fortunato Scopelliti, anticiperanno la presentazione del premiato da parte del dott. Michele Bartolo della Comunità di Sant’Egidio.

Durante il corso della serata la consegna del “Premio Solidarietà” al dott. Giuseppe Quintavalle ‘per essere sempre in prima linea per la tutela della salute e della dignità della persona, con la grande sensibilità umana che lo contraddistingue e la illuminata competenza professionale di medico che mette al servizio della comunità’. Inoltre, ha contribuito ad avviare una proficua attività di solidarietà nei paesi in via di sviluppo come in Africa e in India visitando ospedali e centri sanitari nei due continenti. In Uganda si è impegnato a sostenere la costruzione di una casa famiglia di dieci persone. In Italia, tra la professione d medico e di direttore dell’Azienda Sanitaria del Lazio, garantisce un più elevato livello di efficienza della governance sanitaria, a beneficio della salute pubblica.

L’animazione della serata a cura dell’Accademia del Dialetto Calabrese “Il Grifo” con ospiti d’onore: Natalyna e l’orchestra Gianfranco Valder. Condurrà il Premio il giornalista Francesco Scopelliti.