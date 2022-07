USA-Cina: resta tensione politica per Taiwan

01.30 – La questione Taiwan continua ad agitare i rapporti tra Stati Uniti e Cina. Rimangono tese le relazioni diplomatiche tra Washington e Pechino, nonostante ieri i rispettivi presidenti, Joe Biden e Xi Jinping, abbiano avuto un lungo colloquio telefonico, durato pare oltre 2 ore.

Pechino infatti pare non voglia condannare apertamente l’invasione russa in Ucraina e rimanga sempre dell’idea che Taiwan è parte della Repubblica Popolare Cinese e presto o tardi tornerà a far parte della madrepatria. “Chi gioca col fuoco si brucia”, avrebbe detto Xi a Biden riferendosi alle controversie per Taiwan. (foto di repertorio)

FMP