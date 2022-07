I Tesori del Mediterraneo, ieri grande show di Arisa

Questa sera Adriana Volpe presenta Alfa e Antonio D’Ausilio. Dir. DIA Vallone tra gli ospiti dei Salotti televisivi: “Legalità e Sicurezza”

Grandi emozioni nella giornata di ieri per i Tesori del Mediterraneo che giungono, con oggi, alla quinta giornata di programmazione. Arisa grande star della serata sotto le stelle dell’Arena, ha stregato e appassionato il pubblico che ha gremito gli spalti e, con una grande partecipazione e trasporto ha preso parte al grande show. E poi gli incontri letterari presso Opera, il Salotto televisivo all’Arena e l’evento unico e originale alla terrazza del MArRC, anche quest’ultima gremita, rendendo onore alle celebrazioni per il 50enario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Un’intensità di emozioni generale che si registrava già dal pomeriggio per la Regata internazionale del Mediterraneo. Una gara quanto mai difficile a causa delle condizioni meteo che hanno generato una certa forza nel moto ondoso. Gare comunque equilibrate, due manche da 5 equipaggi, che hanno visto qualificarsi per la finalissima di domani la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso e Cus Bari Uniba. Grande attesa per le gare di oggi sul Lungomare Falcomatà dalle 17 e 30, dove si disputeranno le ultime posizioni disponibili per la finalissima di domani.

Gli altri appuntamenti di oggi sono con gli Incontri letterari presso Opera, alle ore 21 con Antonella Ammendolia autrice di “Fil Rouge” edito da Città del Sole.

Invece all’Arena si parte alle 20 e 30 con i Salotti televisivi che tratteranno il delicato tema “Legalità e sicurezza” con autorevoli rappresentanti delle Forze dell’Ordine e l’importantissima presenza del direttore della DIA Maurizio Vallone, e del Presidente del Tribunale di Catanzaro Rodolfo Palermo.

A seguire, lo spettacolo con Alfa, artista idolo dei giovani e l’attore comico Antonio D’Ausilio (Made in Sud e Zelig).

A presentare la serata un’altra importante artista, da concorrente e opinionista del GF al palco de I Tesori del Mediterraneo, Adriana Volpe.

