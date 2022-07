Maria Josè Caligiuri: “Ho salutato con enorme soddisfazione l’istituzione del garante per le persone con disabilità”

Ho salutato con enorme soddisfazione, l’istituzione del garante per le persone con disabilità, approvato all’unanimità dal consiglio regionale calabrese. Finalmente un passo importante, che guarda realmente al mondo della disabilità, di cui tanto se ne parla, ma che poco si realizza. Problematica questa, affrontata da sempre dalla squadra femminile di Azzurro Donna Calabria, che ho l’onore di coordinare. Infatti, abbiamo fatto approvare in molti enti comunali calabresi, l’istituzione del garante comunale per la tutela dei diritti dei disabili con delibera di consiglio comunale o, in alternativa con un apposito regolamento. Lo abbiamo fatto in funzione di creare una sinergia tra i garanti comunali e quello regionale. Abbiamo lavorato anche, sulla legge per l’istituzione del garante regionale, ma alla luce dei fatti di oggi, ha prevalso un’altra ottica. L’importante oggi, è che è stato raggiunto l’obiettivo e, che la Calabria possiede questo importante strumento, che andrà a tutelare e a garantire i diritti dei disabili, che non possono e non devono essere rappresentati dall’abbattimento delle barriere architettoniche, ma di ben altro.

Ora è necessario, istituire la “Consulta” delle Associazioni che operano nel settore delle persone con disabilità. La Consulta dovrà svolgere funzioni di stimolo e di proposte a supporto delle attività e dei programmi della Regione, a favore delle persone con disabilità, attraverso azioni coordinate e volte al miglioramento degli standard qualitativi. Un altro passo in avanti quindi, che affronteremo nei prossimi giorni, per la tutela delle persone fragili e, un supporto alle associazioni che si occupano di disabilità. Continuiamo quindi, a lavorare nell’interesse della Regione e dei suoi abitanti.

Maria Josè Caligiuri

Coordinatrice regionale Azzurro Donna

Coordinatrice Centro, Sud e Isole di Azzurro Donna