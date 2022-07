Non sto con Salvini e Meloni e non sto con Fratoianni e di Maio

(DIRE) Roma, 31 Luglio – “Se gli schieramenti sono questi certo che corro da solo al centro, poi se al centro come spero ci saranno altri a cominciare da Azione, e Calenda ci sta pensando, lo rispetteremo”. Matteo Renzi, leader di Italia viva, a Mezz’ora in più su Rai3. Insomma, “non sto con Salvini e Meloni”, dice Renzi, “e non sto con Fratoianni e Di Maio”, sottolinea. (Ran/Dire) 15:42 31-07-22