Elezoni. Cecchetti (Lega): Tasse, PD contro i cittadini, noi per la gente

(DIRE) Roma, 31 Luglio – “I cittadini italiani da mesi devono fronteggiare i postumi economici di due anni di pandemia, la crisi delle materie prime, i rialzi internazionali del costo dell’energia e del carburante, senza contare i rincari derivanti dalla siccità e dal maltempo che hanno messo in ginocchio la nostra agricoltura, e il PD di Enrico Letta cosa fa? Auspica nuove tasse, quella di successione, la patrimoniale.

La Lega indica una strada opposta al PD per far ripartire la nostra economia, la strada indicata da Matteo Salvini: taglio dell’Irpef al ceto medio, Flat Tax al 15%, abbassare l’IVA sui generi di prima necessità per abbassarne i prezzi. Il PD vuole più tasse, la Lega vuole meno tasse. Ideologia rossa da una parte, buon senso della Lega e di Salvini dall’altra.

I cittadini il 25 Settembre sapranno cosa scegliere”. Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. (Com/Ran/Dire) 17:06 31-07-22