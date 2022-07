Maria Antonietta Siniscalchi è Miss Città di Roggiano Gravina, ha 19 anni e viene da Cosenza. Si piazza invece al secondo posto con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Simona Terzi 21 anni di Corigliano, Miss terza classificata Zari Mastruzzo 22 anni di Rende ma originaria della Bulgaria, Miss Quarta classificata Sophia Aversa 22 anni di Castrovillari, Miss Quinta classificata Noemi Casella 20 anni di Basilea, e Miss Sesta classificata Carolina Elisabetta Gaudio 19 anni di Cosenza.

Maria Antonietta Siniscalchi ha conquistato con le sue qualità la giuria di esperti presenti composta da: Carmelina La Torre, Ilenia Calabrese, Alessia Sollazzo, Ermanno Turano, Deborah Incutti, Ugo Stella, Francesco Di Cianna. Completano la giuria i top partner di Miss Italia Calabria: Rosa Chiappetta e Enza Muoio (Doctor Glass) e Roberto Vitaro (Beauty Blonde Parrucchieri).

Maria Antonietta studia psicologia all’Università Magna Graecia di Catanzaro, con il sogno nel cassetto di diventare una ricercatrice di neuroscienze. “Mi hanno sempre affascinato le materie scientifiche, in particolare il cervello umano e le sue tante e grandiose sfaccettature”. Commenta Miss Città di Roggiano Gravina 2022, la quale ammette di avere anche una grande passione: “Mi piacciono tantissimo le moto sin da piccola. Adoro la libertà e la spensieratezza che riescono a regalare.” E sul concorso di Miss Italia aggiunge: “Quella di questa sera è stata una vittoria assolutamente inaspettata. Sto affrontando questo concorso, così come tutte le cose della vita, con assoluta tranquillità e allegria.” “Ringraziamo l’amministrazione comunale di Roggiano Gravina perché per il secondo anno ci ha rinnovato la sua personale fiducia permettendoci di aprire la stagione estiva roggianese nello splendido Anfiteatro Nicholas Green. Ringraziamo quindi il sindaco Salvatore De Maio e gli Assessori Vincenzo Barbieri e Amelia Perrone per averci accolto nella loro storica città.” Commentano gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della Carlifashionagency.

“Ringrazio personalmente Miss Italia Calabria per aver aperto una stagione ricca di eventi che animerà le lunghe serate estive di Roggiano, e invito tutta la cittadinanza ad essere presente agli altri appuntamenti in programma.” Interviene il sindaco Salvatore De Maio.

La serata è stata condotta da Larissa Volpentesta e Linda Suriano che è anche il Direttore Artistico della manifestazione, con la partecipazione del corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro e dall’esibizione canora del giovane Pasquale Borchetta, con la passione per il canto sin da piccolo e riuscendo a pubblicare due singoli nel 2021.

Tutte le selezioni di Miss Italia Calabria potranno essere seguite in diretta sulla pagina Facebook Miss Italia Calabria e sulla TV ufficiale TEN Teleuropa Network (Canale 12).

Il prossimo appuntamento è domenica 31 luglio 2022 a Bisignano (Cs) presso la piazza di Viale Roma alle 21:30 dove sarà eletta Miss Palio.