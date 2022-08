La karateka reggina Rossella Zoccali protagonista agli europei universitari di Lodz in Polonia

Si è conclusa il 30 Luglio a Lodz (Polonia) la sesta edizione degli European University Games (Giochi Europei Universitari) organizzata da EUSA (European University Sport). Un grande evento sportivo che ha visto la partecipazione di circa 5000 atleti/studenti in rappresentanza di oltre 400 università europee di 40 paesi. Si è conclusa il 30 Luglio a Lodz (Polonia) la sesta edizione degli(Giochi Europei Universitari) organizzata da(European University Sport). Un grande evento sportivo che ha visto la partecipazione di circa 5000 atleti/studenti in rappresentanza di oltre 400 università europee di 40 paesi.

Nella disciplina del Karate, che ha iniziato le gare di eliminazione giovedì scorso, i migliori risultati nelle gare individuali di Kumite (combattimenti) degli atleti italiani sono stati ottenuti da Matteo Landi del CUS Brescia che si è classificato terzo su venti partecipanti nella categoria kg 60 maschili e quello di Rossella Zoccali del CUS Messina che si è classificata nona su ventitré partecipanti nella categoria kg 50 femminili.

L’atleta reggina, appena rientrata in città, ha ricevuto le congratulazioni dei dirigenti della società e dei genitori dei piccoli allievi che allena presso l’Accademia del Karate. Rossella ha dichiarato “sono veramente soddisfatta per il risultato ottenuto a Lodz, se valuto di aver messo in difficoltà e perso solo di misura con la campionessa mondiale U21, l’ucraina Yuliia Palashevska, posso considerare che il mio livello tecnico ed atletico è altissimo e quindi in futuro potrò fare meglio . Quest’anno ho avuto grandi soddisfazioni, mi sono laureata in Lettere Moderne, ho assistito in gara 10 atleti della classe “Esordienti” finalisti ad Ostia ai campionati italiani, ho ideato “ALFAKINES” un metodo di insegnamento del Karate per i bambini dai 3 ai 5 anni che abbina esercizi, linguaggio, immagini, numeri e colori. Non rivelo, per scaramanzia, cosa farò nei prossimi mesi… ” Rossella Zoccali, tesserata con la Fortitudo 1903 di Reggio Calabria, Cintura Nera 3° Dan, è allenata dal M° Riccardo Partinico presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” di Reggio Calabria.