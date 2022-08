USA, maxi incidente in Ilinois: sette morti, cinque sono bambini

10:30 – Un veicolo che viaggiava in direzione sbagliata su una strada inter-statale nel Nord dell’Ilinois, ha coinvolto in un grave incidente sette persone, di cui 5 sono bambini. L’incidente è avvenuto intorno alle 02:00 del mattino sull’Interstate 90, nella contea di McHenry, a circa 50 chilometri da Chicago. La polizia ha riferito che una donna e cinque bambini in un furgoni sono morti a causa dell’incidente, mentre una seconda donna è rimasta uccisa a bordo un un secondo veicolo.

Secondo la Polizia, un’auto stava viaggiando in direzione opposta sulla I-90 verso Ovest. Ancora non è chiaro perché l’automobile stesse viaggiando contromano. (foto di repertorio)