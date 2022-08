Zari Mastruzzo è Miss Palio 2022

Zari Mastruzzo è Miss Palio, ha 22 anni e viene da Rende. Si piazza invece al secondo posto con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Marilena Paffile 25 anni di Cosenza, Miss terza classificata Alice Papa 22 anni di Rogliano, Miss Quarta classificata Marika Sotero 24 anni di San Lucido, Miss Quinta classificata Sophia Aversa 22 anni di Castrovillari, Miss Sesta classificata è Carolina Elisabetta Gaudio 19 anni di Cosenza.

Presenti in giuria: gli Assessori Francesco Chiaravalle e Lucantonio Nicoletti, il vicesindaco Isabella Cairo, la consigliera Mariarosaria Sita, Francesco Altamura, Lucantonio Turco, Carmela Formoso, Caterina De Rose, il giornalista Massimo Maneggio; e i TOP partner di Miss Italia Calabria: Enza Muoio (Doctor Glass) e Roberto Vitaro (Beauty Blonde Parrucchieri). Zari Mastruzzo studia scienze turistiche. Una passione, quella per il turismo, trasmessa dalla madre, una figura importantissima nella sua vita:

“È praticamente il mio punto di riferimento. Quando sono stata adottata, lei e mio padre che purtroppo è venuto a mancare, mi hanno aiutata tantissimo poiché senza di loro non sarei la persona che sono adesso.”

Nel suo passato Miss Palio 2022 ricorda una triste parentesi legata al bullismo, e proprio su questo aggiunge:

“Venivo spesso derisa per la mia provenienza e il colore della pelle, ma anche grazie all’aiuto di mia madre ho imparato a fregarmene, nonostante all’inizio ci abbia sofferto parecchio.”

Sul percorso legato a Miss Italia conclude:

“Questo concorso mi ha insegnato ad accettare in particolar modo il mio fisico, ma inoltre mi sta aiutando anche a livello caratteriale. Sono una persona molto allegra ed eccentrica.”

Gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della Carlifashionagency: “Ringraziamo l’amministrazione comunale, in particolare l’Assessore Chiaravalle che dopo tanti anni ha riportato Miss Italia a Bisignano. Continua la nostra mission della valorizzazione dei territori, dei talenti e della bellezza con un mese di agosto ricco di appuntamenti.”

A condurre l’evento Andrea De Iacovo insieme a Linda Suriano, con la partecipazione del corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro.

“Ospitare una selezione di Miss Italia Calabria nella nostra città è un’emozione non da poco. Ringraziamo Carmelo e Linda, anche da parte del sindaco Francesco Fucile, per essere tornati a Bisignano con una manifestazione importante di livello nazionale. Per noi è un grande onore e piacere poter ospitare la bellezza che si manifesta anche nella semplicità e unicità di queste ragazze, impreziosite da uno splendido sorriso. Aspettiamo ufficialmente Miss Italia Calabria anche per l’anno prossimo.” Commentano l’Assessore Francesco Chiaravalle e il vicesindaco Isabella Cairo.

Tutte le selezioni di Miss Italia Calabria potranno essere seguite in diretta sulla pagina Facebook Miss Italia Calabria e sulla TV ufficiale TEN Teleuropa Network (Canale 12).

“Miss Italia Calabria rappresenta un progetto in cui abbiamo sempre creduto fortemente, perché c’è bisogno di diffondere la bellezza non solo fisica ma soprattutto culturale. In questo sono stati bravi Linda e Carmelo che con l’occasione riescono a sensibilizzare anche su tematiche sociali importanti sulle quali bisognerebbe soffermarsi maggiormente.” Commenta Carmela Formoso, Direttore del palinsesto TEN Teleuropa Network (canale 12).

Miss Italia Calabria non si ferma e si prepara al prossimo appuntamento il 3 agosto 2022 a Terranova da Sibari (Cs) presso Piazza Vittorio Emanuele III alle ore 21:30 dove sarà eletta Miss Miluna città di Terranova da Sibari.

Le iscrizioni sono ancora aperte, basta andare sul sito www.missitalia.it