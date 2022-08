SIDRI esprime solidarietà al neo-rettore Giuseppe Zimbalatti

La Società Italiana del Dottorato di Ricerca esprime solidarietà al neo-rettore Giuseppe Zimbalatti ed alla sua famiglia per il grave atto intimidatorio subito.

In questa occasione ribadiamo il fondamentale ruolo sociale dell’Università Mediterranea per tutta la comunità cittadina, quale presidio culturale e faro di speranza per i giovani che credono nella legalità e nel futuro del nostro territorio.

Nell’esprimere la nostra vicinanza confidiamo che l’autorità giudiziaria individui al più presto i responsabili di questo ignobile gesto.

Società Italiana del Dottorato di Ricerca