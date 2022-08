Difesa. Bernini: nuovo modello Forze Armate è nostra agenda

(DIRE) Roma, 3 Ago. – “Anche a Camere sciolte, non si ferma l’impegno di Forza Italia in sostegno del comparto sicurezza-difesa. Abbiamo approvato con convinzione la nuova legge sul modello delle Forze Armate perché riteniamo doveroso dare un segnale di attenzione alle donne e agli uomini in divisa che in questi anni hanno dato prova estrema di impegno, dedizione e valore a partire dall’emergenza covid fino a tutte le situazioni di protezione civile, emergenza climatica e ambientale che li hanno visti in prima linea.

Inoltre, nel recepire tutte le istanze del personale e dei Cocer, abbiamo approvato un ordine del giorno, proposto da Forza Italia ma condiviso da tutte le forze politiche, che rappresenta un impegno preciso per avere un organico efficiente, moderno, professionale anche in considerazione dei nuovi scenari geostrategici.

Una vera e propria Agenda della Difesa anche in vista dell’istituzione di un Esercito comune europeo. Nell’ordine del giorno ci impegniamo a incrementare le spese per la difesa, ad aumentare gli organici di ulteriori 10mila unità, ad ampliare di nuovi arruolamenti la ferma iniziale, a garantire il compenso straordinario per tutto il comparto sicurezza-difesa e soprattutto ad attivare la previdenza integrativa per il popolo in divisa, dando seguito a quanto già stanziato nella scorsa legge di Bilancio.

E’ questa la nostra Agenda della Difesa, che Forza Italia si impegna a realizzare e che potrà garantire un sistema-difesa all’altezza delle sfide future”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Com/Pol/Dire) 17:36 03-08-22