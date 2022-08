Gambarie d’ Aspromonte, conclusa la gara di Petanque organizzata dalla Federazione Italiana Bocce

Si è conclusa la gara di Petanque organizzata dalla Federazione Italiana Bocce a Gambarie d’ Aspromonte. La gara ha registrato un notevole successo con ben 38 formazioni partecipanti.

Vincitrice per acclamazione, ma meritatissima, è stata la coppia di ragazzi della ASD Ortì Petanque, Giorgia Spanò e Francesco Iaria che ha avuto la meglio sulla coppia di ASD Villa Arangea formata da Nordin Assan e Vadala’ Domenico.

Al 3^ e 4^ posto si sono classificati Cariddi-Spano’ della ASD Ortì Petanque e Canale-Cotroneo di ASD Villa Arangea.

Una mansione particolare per l’Amministrazione del Comune di S.Stefano in Aspromonte che con il Sindaco Francesco Malara e la delegata Carmen Lucisano, hanno dato un notevole contributo al perfetto svolgimento della importante manifestazione .

Non meno importante è stato l’impegno del delegato Regionale per lo sviluppo della Petanque, Guglielmo Votano che ha guidato magistralmente tutte le fasi della gara in collaborazione al Presidente della Ortì Petanque, Domenico Cariddi, e del delegato Provinciale. Il presidente del Comitato Paralimpico Calabria Antonino Scagliola plaude all’iniziativa e ringrazia il Sindaco e il Delegato provinciale della Federazione Italiana Bocce Nino Canale che hanno portato avanti questa attività sportiva inclusiva.

