Iraq: le temperature superano i 50 gradi

L’Iraq è sotto un cado torrido, le temperature superano i 50 gradi, tanto da costringere le autorità di diversi governatorati a chiudere gli uffici pubblici. Un caso è quello di Bassora, nel Sud del Paese, le chiusure saranno da domani a Lunedì, in quelli di Diyala, Najaf, Diwaniyah e Al-Muthanna, chiusura per il momento solo domani. La notizia arriva dai media di Baghdad.

Per ora i lavori in Parlamento rimangono sospesi, per via dell’occupazione da parte dai sostenitori di Muqtada Sadr da sabato scorso (Fonte: Ansa.it)

AO