Roma, trancia con l’escavatore il tubo del gas: fiamme in strada a Capena

Alle 12.30 del 3 Agosto, due squadre dei Vigili del Fuoco, due autobotti e il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo e Chimico), sono intervenute a Capena, in Via Morlupo, per una fuga di gas su strada. Durante le operazioni di scavo, veniva accidentalmente urtata dall’escavatore una tubazione di gas media pressione. Per permettere le operazioni di messa in sicurezza, in attesa dell’intervento del personale Italgas, è stata interdetta l’area al passaggio pedonale e veicolare. Sul posto presenti anche i Carabinieri.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81319