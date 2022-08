Scilla: grande successo per Vicoli Festival

Domenica 31 Luglio 2022 si è conclusa la 3^ edizione di “Vicoli Festival”, evento organizzato dall’AGESCI Scilla I a Largo Piano, caratteristica zona di Scilla interamente pedonale. L’animazione, curata da Giocolereggio con straordinari mangiafuoco, trampolisti, mimi e pagliacci, ha ravvivato le tre serate dedicate alla scoperta dei vicoli nascosti di Scilla.

L’AGESCI Scilla I ha coinvolto espositori locali e non per mostrare ai turisti le straordinarie peculiarità del territorio. Tra artisti e artigiani, il pubblico ha potuto ammirare i mirabili prodotti realizzati da Simona Federico Creative World, Gabry Creation, Pina Cardillo GRCreazioni artigianali, Maria Caratozzolo Nebulose Scintillanti, Lillo Dalla Terra al Colore, Scillart, Teresa Torcasio La gioia di sé, inoltre è stato possibile degustare le Nacatole e la pasta di My food Denis, il limoncello prodotto da Lametos e ammirare le splendide opere d’arte di Silvana Marrapodi.

Durante le serate, attirando gli occhi dei curiosi appassionati l’artista Silvana Marrapodi ha realizzato in loco due opere ritraenti luoghi caratteristici di Scilla poco conosciuti e visitati dai turisti di passaggio, posti dietro la passeggiata di piazza San Rocco. Ispirata dalla Street Art, l’artista utilizza bombolette spray acriliche per realizzare le sue opere, in cui ritrae universi e pianeti immaginari, in cui i colori si intrecciano, fino ad ottenere un cielo notturno nato prima nel cuore dell’artista.

L’idea “Vicoli Festival” nacque alcuni anni fa con la comunità MASCI Scilla I riscuotendo enorme successo. La tradizione è stata portata avanti dall’AGESCI Scilla I che ha deciso di prendere l’eredità del MASCI e continuare ad animare il borgo nascosto con la manifestazione, che anche quest’anno ha attirato numerosi turisti e curiosi.