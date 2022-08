Infrastrutture, Potenti (Lega): Ok finanziamenti Raccordo Ferroviario notizia attesa da Livorno

“Il Cipess ha approvato il contratto di Programma 2022-2026 di RFI e con esso è arrivato il via libera per il “Raccordo Ferroviario” con indicazione degli importi per il piano di finanziamento. In arrivo più di trecento milioni di euro per il potenziamento dei collegamenti ferroviari tra il porto di Livorno, l’interporto di Guasticce e le linee Pisa-Vada-Collesalvetti e Pisa-Firenze.

Un opera indispensabile per garantire operatività alla futura Darsena Europa. Una notizia attesa da tempo e decisiva per Livorno e provincia affinché l’opera della Darsena Europa non si riducesse ad essere una cattedrale nel deserto. Io stesso avevo sollecitato quest’esito in più occasioni attraverso un’interlocuzione con il Mit.

Ed il ringraziamento particolare al Viceministro Alessandro Morelli ma soprattuto al collega Edoardo Rixi che in Commissione Trasporti tanto si è speso per raggiungere l’obiettivo”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega.