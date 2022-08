La Preview dell’International Fashion Week: una notte all’insegna della moda

Ieri sera a Reggio Calabria al Net1, si è svolta la Preview dell’International Fashion Week. Una serata fatta di red carpet, Shooting, e premi, che hanno reso la nostra città il cuore pulsante della moda.

Una sfilata firmata perlopiù con le eccellenze della Calabria, piccoli tesori trasformati in arte che aiutano la nostra a terra diventare sempre più grande. Persone che con la loro perseveranza hanno creato opere d’arte. All’appuntamento si è aggiunta la Presidente dell’APS Fierce Woman Laura Pizzimenti, una associazione che aiuta anche a promuovere la prevenzione del tumore al seno.

La serata è stata presentata dalla Presentatrice, giornalista e Presidente generale Camera Nazionale Giovani Fashion Designer Alessandra Giulivo, che con la sua simpatia e professionalità ha accompagnato gli ospiti. In passerella abbiamo potuto ammirare otto “quadri”: Noemi Azzurra Neto dell’Acqua, Fe Mme, Color in Motion, Sebino Bellino-Gioielli, Ottica- Gianni Attisano, Giada Rinaldi, Alberto Crupi, Giorgia Taverna.

Sono stati consegnati dei premi, non solo agli stilisti, ma anche a due ospiti eccezionali che si sono portati a casa il Golden Muse Award: Il Lanificio Leo, la più antica fabbrica tessile della Calabria, fondata nel 1873 e la designer internazionale del made in Italy Lilli Spina, che ha festeggiato i suoi 30 anni di attività. Grazie al suo talento ha reso ancor più prestigio al bel Paese, le sue creazioni possiamo trovarle in diversi punti del mondo.

Durante la serata non sono stati ammirati solamente gli stilisti e gli imprenditori con anni d’esperienza, ma anche si sono potute apprezzare le creazioni di tre new entry del mondo della moda: Giada Rinaldi, Alberto Crupi, Giorgia Taverna. Tre giovani laureati all’accademia delle belle arti di Reggio Calabria, che con il loro talento e ingegno, sono riusciti a far arrivare le loro creazioni sulle passerelle. Non una cosa per tutti!

E’ stata una serata magica!

AO