Arenzano (Ge). Sgominata una banda dedita ai furti nei supermercati

Comando Provinciale di Genova – Arenzano (Ge) , 06/08/2022 11:30

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Arenzano hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di quattro persone per i reati di furto aggravato continuato. L’indagine è stata avviata nell’autunno del 2021, dopo che in diversi supermercati della provincia di Genova erano stati perpetrati numerosi furti di generi alimentari.Le successive indagini, svolte anche attraverso l’analisi dei sistemi di video sorveglianza, hanno permesso di individuare un gruppo criminale composto da cittadini rumeni ed italiani, in tutto quattro persone, che tra il novembre 2021 ed il maggio 2022 avevano messo a segno numerosi colpi ai danni di supermercati della città metropolitana di Genova, durante i quali avevano asportato dagli scaffali cospicui e costosi generi alimentari.

Nello specifico si è accertato che gli indagati, tutti disoccupati, avevano come base operativa un appartamento a Genova Prà, di proprietà di due degli indagati ed avevano nella disponibilità diverse autovetture, anche prese a noleggio, con le quali si spostavano per raggiungere i supermercati da depredare.

In tutti i colpi messi a segno utilizzavano la stessa tecnica: due complici entravano nel supermercato, dove riempivano il carrello di merce fra la più costosa (prosciutti interi, parmigiano, pinoli, tonno, liquori) e successivamente, anziché recarsi alle casse, uscivano dal varco di ingresso, protetto da un cancelletto azionato da una fotocellula, attivata dal terzo complice rimasto all’esterno, e dopo aver caricato la refurtiva sull’auto si davano alla fuga.

In 5 mesi hanno messo a segno una quarantina di furti ed il valore della refurtiva asportata si aggira sui 60mila euro.

I militari della Compagnia di Arenzano, in collaborazione con quelli delle Compagnie di Genova Sampierdarena e Alassio, li hanno individuati ed arrestati. Dovranno rispondere di furto aggravato continuato in concorso con altre 3 persone indagate a piede libero.