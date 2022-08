Sono stati lanciati oltre 200 razzi della Jihad islamica, da Gaza contro Israele in meno di 24 ore di conflitto. Secondo alcune fonti, circa 130 hanno oltrepassato il confine e sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome. Altri sono caduti in aree aperte o in mare, 30 nella stessa striscia.

A Sderot, una cittadina israeliana, vicino Gaza, un razzo ha centrato una casa provocando danni materiali, gli abitanti al momento del colpo erano già nel rifugio (Fonte: Ansa.it).

AO