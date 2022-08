Lavori in corso sulla SP33: previsto un chilometro di nuovo asfalto tra Rizziconi e il quadrivio Russo e la sistemazione dei dossi verso Gioia Tauro

Prosegue in maniera serrata il cronoprogramma di interventi promosso dal Settore Viabilità della Città Metropolitana su indirizzo del sindaco facente funzioni Carmelo Versace

Ancora lavori in corso sulla rete stradale della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Dopo l’apertura del ponte in contrada Drosi, sulla piana di Gioia Tauro, e gli interventi nel comprensorio di Brancaleone sulla jonica, il Settore viabilità di Palazzo Alvaro, su indirizzo del sindaco ff Carmelo Versace, anche nella sua qualità di delegato alla viabilità, e con il coordinamento del Dirigente Lorenzo Benestare, nelle ultime ore stanno eseguendo un nuovo intervento di bitumazione sulla Sp33, versante tirrenico.

I lavori nello specifico riguardano il tratto tra il centro abitato di Rizziconi ed il quadrivio Russo, per un intervento complessivo che prevede la stesura di 1 chilometro di nuovo asfalto, naturalmente corredato da nuova segnaletica orizzontale e verticale.

Sempre nell’ambito dello stesso appalto l’intervento prevede l’eliminazione di pericolosi dossi sulla Sp33, nel tratto tra i Comuni di Rizziconi e Gioia Tauro. Una condizione inaccettabile di pericolosità che ha già causato in più occasioni alcuni incidenti stradali, che hanno coinvolto in particolare motocicli.

“Prosegue il lavoro incessante del nostro settore viabilità che in questi mesi sta interessando tutte le arterie principali del comprensorio metropolitano – ha affermato il sindaco facente funzioni Carmelo Versace – grazie alla buona programmazione effettuata a suo tempo con l’indirizzo del sindaco Falcomatà, e alle somme destinate al tema della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade metropolitana che la MetroCity ha programmato negli ultimi bilanci, stiamo riuscendo a portare avanti un buon lavoro di efficientamento e messa in sicurezza della nostra rete viaria. Ci tengo a ringraziare i tecnici e le imprese impegnati in questa attività – ha concluso Versace – che non si fermano un istante con l’obiettivo di portare avanti il cronoprogramma fissato dal Settore. Al contempo è fondamentale sottolineare la proficua interlocuzione attivata con tutti i Comuni del comprensorio metropolitano, con sindaci e amministratori, con i quali stiamo collaborando per una maggiore efficacia e tempestività degli interventi programmati”.