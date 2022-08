Lavoro. Imprese, Bernini: prioritario sostegno a Partite IVA

(DIRE) Roma, 6 Ago. – “Il Manifesto per l’Italia di Confartigianato ‘a misura di 4,4 milioni di piccole e medie imprese’ è perfettamente condivisibile e trova risposte puntuali nel programma di Forza Italia. Gli ultimi dati Istat sull’occupazione ci hanno detto che i lavoratori dipendenti – precari o a tempo indeterminato – sono ai massimi storici dal 1977, mentre gli autonomi sono sprofondati sotto quota cinque milioni.

L’inflazione sta impoverendo anche le Partite IVA, che hanno già pagato più di tutti i disagi delle restrizioni Covid e ora devono fronteggiare un insostenibile caro energia. Per questo uno dei punti prioritari del nostro programma è la flat tax al 23 per cento che consentirà un rilevante risparmio fiscale anche per la platea dei lavoratori autonomi, ma serve aprire una nuova stagione politica che sostenga le forze produttive anziché ostacolarle con misure come il Pos obbligatorio e il limite all’uso del contante”. Lo afferma in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Com/Ran/Dire) 15:05 06-08-22