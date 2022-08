Montepaone Taranta Festival: 4 giornate all’insegna del divertimento

Montepaone si prepara ad ospitare il Taranta Festival 2022, tappa unica di una emozionante quattro giornate di tradizione, cultura e radici popolari ed etno-folkloristiche. Il Festival si svolgerà nelle serate del 9-10-11-12 Agosto presso la Piazza San Francesco da Paola a Montepaone Lido, una location esclusiva che potrà garantire accoglienza e sicurezza alle numerose persone innamorate della taranta e curiose di presenziare alla manifestazione.

L’evento è organizzato dall’associazione Aulòs con sede a Montepaone, promosso e patrocinato dal Comune di Montepaone e dall’Associazione Commercianti. Ad esibirsi sul palcoscenico, per l’occasione arredato da un team di professionisti, ci saranno gli Antigua (9 Agosto) i Taranta Jonica (10 Agosto), i Tarantuli (11 Agosto) ed i padroni di casa Aulòs per la serata finale (12 Agosto).

La posizione logistica di Montepaone Lido garantisce la massima fruibilità e raggiungibilità, con la possibilità di godere delle numerose attività commerciali aperte per l’occasione nonché dei servizi di ristorazione e bar. Il Montepaone Taranta Festival 2022 rappresenta il punto di partenza per un nuovo circuito di manifestazioni che vedrà la cittadina jonica protagonista, per un rilancio turistico fattivo capace di riportare Montepaone al proprio ruolo di promotore di grandi eventi.