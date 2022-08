PA. Rampelli (FdI): Draghi non trasformi il suo Governo in un nominificio

(DIRE) Roma, 6 Ago. – “Nonostante il governo sia dimissionario e in carica solo per il disbrigo degli affari correnti, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato tre interpelli per la copertura di incarichi di direzione generale.

Due dei tre incarichi dirigenziali di livello generale messi a bando – di coordinatore dell’Ufficio per la qualità della performance e le riforme e di coordinatore dell’Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione – sarebbero addirittura vacanti rispettivamente da 15 a 7 mesi e da allora gestiti ad interim, come denunciato dell’Associazione delle Classi Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni (AGDP) e dall’Associazione Allievi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, che ne sottolineano l’evidente ‘inopportunità/illegittimità dell’interpello in questione, per il quale non si rinvengono gli estremi di urgenza di cui alla Direttiva Draghi e che suscitano più di una perplessità in merito a possibili nomine non connotate dalla necessaria imparzialità'”. Così Fabio Rampelli, deputato FdI, che ha depositato ieri un’interrogazione al presidente del Consiglio dei ministri sugli interpelli fatti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

“Qual è urgenza che ha indotto il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta a procedere con questi interpelli nonostante il governo sia scadenza?- si chiede Rampelli – Il presidente del Consiglio ritiri questi avvisi di assunzione di nuovo personale e mantenga la sobrietà, qualità più importante ora visto che il governo non ha più la Fiducia delle Camere.

Eviti il ministro Brunetta di trasformare queste ultime settimane di governo in una corsa all'accaparramento dei posti di sottogoverno, un nominificio, al fine di mantenere le informazioni quando non questa maggioranza non starà più al governo".