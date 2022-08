Polizia Locale: scoperto e denunciato il titolare di un’azienda che scaricava rifiuti in strada a Reggio Calabria

Il Sindaco f.f. Brunetti e l’assessore Palmenta plaudono al lavoro della Polizia Municipale e rinnovano l’appello ai cittadini: “Solo seguendo le regole e svolgendo con attenzione la raccolta differenziata, avremo una città pulita. Azione di contrasto va avanti su tutto il territorio cittadino”

Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio delle forze della Polizia municipale su tutto il territorio cittadino con riferimento, in particolare, ai servizi di prevenzione del danno ambientale. Un’azione mirata che sta interessando tutti quei contesti di maggiore rischio in cui è si verificano discariche abusive e smaltimento illegale di rifiuti. In questo contesto, nei giorni scorsi, la polizia locale di Reggio Calabria a seguito di uno specifico servizio notturno, ha sorpreso in flagranza di reato il titolare di una ditta che scaricava rifiuti in strada, precisamente nella zona di Ciccarello. A darne notizia sono il Sindaco f.f., Paolo Brunetti e l’assessora comunale all’Ambiente e Polizia municipale, Giuggi Palmenta.

Il soggetto è stato bloccato e denunciato all’autorità giudiziaria per smaltimento illegale di rifiuti. Da quanto si è appreso successivamente, peraltro, sembra che la stessa persona sia stata una dei rappresentanti dei comitati spontanei sorti a tutela del decoro della città e contro l’abbandono di rifiuti.

Nelle scorse settimane inoltre, ulteriori dieci sanzioni amministrative sono state comminate per abbandono di RSU in aree rurali. Nel complesso, sono stati 22 gli esercizi ispezionati attraverso un’azione congiunta tra Hermes e Teknoservice per un totale di dodici verbali e diverse segnalazioni per mancata registrazione utenza.

“Siamo profondamente grati alle forze di polizia della città per il lavoro incessante che stanno conducendo su tutto il territorio a difesa dell’ambiente, della legalità e della sicurezza dei cittadini”, affermano in una nota congiunta Brunetti e Palmenta, evidenziando che “tale lavoro non si fermerà e sarà articolato lungo tutto il contesto cittadino con il preciso obiettivo di garantire il rispetto delle regole e la vivibilità dei nostri quartieri. Quanto accaduto agli esiti di queste ultime operazioni, è assolutamente inaccettabile e offre tristemente il segno delle grandi difficoltà che le istituzioni del territorio e le forze dell’ordine, sono costrette ad affrontare, ogni giorno, per garantire il corretto funzionamento del sistema di raccolta dei rifiuti.

Naturalmente, siamo perfettamente consapevoli – proseguono i rappresentanti di Palazzo San Giorgio – che la repressione e l’attività sanzionatoria da sole non bastano, per questo rinnoviamo l’appello alla cittadinanza affinché collabori e si impegni a mantenere il decoro e la pulizia dei luoghi in cui abitiamo, seguendo le regole e svolgendo con attenzione la raccolta differenziata, unico e solo strumento che ci consente di gestire in modo funzionale e sostenibile l’intero sistema di raccolta dei rifiuti. In questo senso un plauso va rivolto all’attività meritoria che, seppur di fronte a tante difficoltà, sta svolgendo Teknoservice, che oltre a fare del proprio meglio per garantire il servizio di raccolta alla Città, risulta in costante dialogo per la lotta agli abbandoni illeciti di rifiuti su tutto il territorio comunale”.