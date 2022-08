Tragedia sulle montagne russe: donna 57enne muore catapultata nel vuoto. E’ accaduto a Klotten, in Germania, nel parco divertimenti «Klotti-Park». Aperta inchiesta

Un tragico volo dalle montagne russe. Un cinquantasettenne tedesca, in vacanza a Klotten in Germania è morta così, catapultata nel vuoto dal seggiolino della giostra che si trova nel parco divertimenti « Klotti-Park», un parco faunistico e ricreativo sulla bellissima Mosella.

La donna è caduta nel vuoto. Terribile lo schianto al suolo, constatate fratture multiple e ferite mortali alla testa. Inutili i soccorsi prestati dai medici. Sul suo sito web, il parco descrive le sue “montagne russe Klotti” con una distanza di 550 metri come “curve, pendenza massima e velocità fino a 60 chilometri all’ora”.

Il parco è stato aperto nel 1970 come parco faunistico sulle alture della Mosella vicino a Klotten. Dagli anni ’90 è stato ampliato in un parco per il tempo libero e per famiglie con nuove attrazioni. Le montagne russe, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono state aperte di conseguenza nel 2004.

Nel 2014, una bambina di undici anni ha avuto un incidente mortale all’Holiday Park di Hassloch, nel Palatinato. Il bambino, originario dell’Assia, ha riportato ferite così gravi durante il viaggio che il medico di emergenza ha potuto solo determinare la sua morte.

L’attrazione , inaugurata nel 2007, è stata immediatamente sequestrata. Chiesto un rapporto all’impresa tedesca costruttrice dell’impianto. Fonti interne al parco assicurano che «il sistema di sicurezza è molto rigido» e che «la barriera di protezione non può assolutamente aprirsi mentre l’attrazione è in movimento». Saranno le indagini a determinare le cause.