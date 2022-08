Addio a Olivia Newton-John, indimenticabile Sandy  in “Grease”

All’età di 73 anni si è spenta Olivia Newton-John, l’indimenticabile Sandy in “Grease”. L’attrice è morta “serenamente nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici”, ad annunciarlo il marito.

Olivia ha combattuto contro un cancro al seno per oltre 30 anni. Scoperto nel 1992, inizialmente lo aveva sconfitto, diventando un’accanita sostenitrice dello screening del cancro al seno. Poi nel 2013 la recidiva estesa anche alla spalla. Nel 2017 le era stato diagnosticato un tumore alla schiena, alla base della colonna vertebrale.

Nata a Cambridge nel 1948, l’attrice, dopo l’infanzia e l’adolescenza in Australia, nel 1966 si trasferì nel Regno Unito. Era già famosa come cantante country quando nel 1978 fu chiamata per interpretare Sandy, la dolce studentessa che ha fatto sognare intere generazioni in tutto il mondo, accanto a John Travolta in “Grease” uno dei musical più popolare di tutti i tempi.