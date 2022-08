L’11 Agosto, alle al Parco della Mondialità: “ricordi tinti di giallo”

L’Associazione teatrale ALBA PHOENIX ha il piacere di comunicare il ritorno in scena con una nuova commedia in vernacolo dal titolo “RICORDI TINTI DI GIALLO”. La commedia, in due atti, strutturata secondo lo stile del “metateatro” e diretta da Elpidio Di Vaio, propone un amarcord, una festa tra ex compagni di scuola che, nel felice mescolarsi di storie personali, di amicizia, di sogni e delusioni, si trasforma, nel finale, in ricordi tinti di giallo.

La compagnia, dice Gianfranco Polito – presidente dell’associazione teatrale ALBA PHOENIX – con questa commedia prosegue nel suo percorso di crescita, sforzandosi di mantenere la propria identità, portando sul palcoscenico commedie inedite, scritte da Enzo Aiello, che, seppur con l’ironia e la comicità delle storie raccontate, intendono offrire al pubblico spunti di riflessione e messaggi valoriali. Pertanto, l’11 Agosto, alle ore 21:00, nell’anfiteatro del Parco della Mondialità (Gallico Sup.), allestito dalla scenografa Chiara Chirico, la compagnia ALBA PHOENIX porterà in scena la commedia “RICORDI TINTI DI GIALLO”.

La serata sarà anche l’occasione per la consegna di una targa a Bruna Siviglia, Presidente dell’associazione BIESSE, per dimostrare tutto il nostro apprezzamento e la nostra gratitudine per il loro impegno profuso nella promozione della legalità, della cultura e del bene sociale.

VI ASPETTIAMO