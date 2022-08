Maltempo. In Sicilia allerta gialla per temporali

Da questo pomeriggio alle 24.00 di domani

(DIRE) Palermo, 8 Agosto – La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse valido dal pomeriggio di oggi e fino alle 24 di domani, Martedì 9 Agosto. Prevista, si legge in una nota, ‘allerta gialla’ per rischio idrogeologico e idraulico per temporali in tutta la regione.

Per la giornata di oggi si prevedono precipitazioni “da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati”.

Per domani, precipitazioni “da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”. Temperature “massime in locale sensibile diminuzione”. (Com/Red/ Dire) 18:22 08-08-22