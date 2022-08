I Vigili del Fuoco sono intervenuti in frazione Poggio di Ancona per trarre in salvo un uomo caduto in un pozzo con acqua profondo 6 metri. Sul posto la squadra VVF di Ancona insieme al Nucleo Sommozzatori VVF si è calata nel pozzo utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) recuperando il malcapitato in buono stato di salute.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81434