Genova, soccorso a persona vicino al Torrente Sturla

Questa mattina i Vigili del Fuoco sono stati allertati da un passante che ha notato un uomo che giaceva a terra lungo il Torrente Sturla. Gli operatori VVF hanno raggiunto il malcapitato che era privo di coscienza ma vivo, lo hanno stabilizzato ed issato sul piano strada di via Brigata Salerno tramite l’autoscala alla quale è stata appesa la barella per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Il cinquantenne è stato poi condotto al pronto soccorso in codice rosso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81437