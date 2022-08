Kenya: elezioni aperte

Seggi elettorali aperti in Kenya dalle 06:00 di questa mattina (ore 05:00 in Italia), per le settime elezioni generali.

In tutto sono 22,1 milioni i cittadini che dovranno recarsi alle urne, per eleggere il Presidente della Repubblica, i parlamentari e i rappresentanti delle 47 contee.

Ancor prima dell’apertura dei seggi, si erano formate grandi file, ma senza nessun disordine. Nella giornata di ieri una sezione è stata data alle fiamme nella cittadina di Mandera e un veicolo che trasportava schede è stato assaltato a nord di Nairobi (Fonte: Ansa.it).

AO