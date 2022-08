Martina Stumbo è Miss città di Mottafollone 2022

Martina Stumbo è Miss città di Mottafollone, ha 21 anni e viene da Belvedere Marittimo. Si piazza invece al secondo posto con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Francesca Mazzei, Miss terza classificata Carolina Elisabetta Gaudio 19 anni di Cosenza, Miss Quarta classificata Noemi Casella 20 anni di Basilea, Miss Quinta classificata Mirella Magliocco 18 anni di Corigliano, Miss Sesta classificata è Ilenia Impieri 18 anni di Belvedere.

Presenti in giuria: Romeo Basile (Sindaco Mottafollone), Alessandra Brindisi, Francesco Sarri (Giornalista), Francesca Addino, Gianfranco Russo, Amerigo Stamile, Alida Brindisi, Marika Brindisi, Francesco Altamura (Re.Se.Ca) e Roberto Vitaro (Beauty Blonde Parrucchieri).

Martina Stumbo, il cui hobby è la palestra, studia scienze biologiche.

“Ho deciso di seguire questo percorso perché sono sempre stata legata all’alimentazione, e penso che quest’ultima sia molto importante per uno stile di vita sano. Proprio per questo vorrei intraprendere una carriera come nutrizionista. Faccio anche la fotomodella e mi piacerebbe tanto che questi due mondi siano permanenti nella mia vita.”

Miss Città di Mottafollone riguardo il concorso e la fascia ottenuta ammette:

“Dopo due anni che mancavo dalla passerella, vincere questa fascia inaspettata è stato davvero un’emozione indescrivibile. Mi sono ripresentata dopo l’esperienza passata perché volevo mettermi in gioco e credere più nella mia persona. Adesso mi aspettano le regionali e naturalmente darò come sempre tutta me stessa.”

Gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency: “Ringraziamo l’amministrazione comunale di Mottafollone, il sindaco Romeo Basile, e il vicesindaco Giancarlo Iannuzzi per averci voluto fortemente qui questa sera. È stata una giornata con tanti imprevisti, ma nonostante questo speriamo di aver regalato alla città di Mottafollone un grande spettacolo. Un grazie sentito alla nostra squadra che come sempre, ma oggi in particolar modo, ha dovuto affrontare numerose insidie ma che alla fine è riuscita a portare a termine l’evento. Il tour di Miss Italia Calabria continua nel suo tour itinerante con un calendario fitto di appuntamenti”.

L’evento è stato condotto da Andrea De Iacovo e arricchito dal corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro. Intervenuto anche Romeo Basile, sindaco di Mottafollone: “Grazie Miss Italia Calabria per aver scelto la nostra cittadina per una manifestazione storica come questa. Dopo due anni duri e intensi dovuti al Covid, era importante ricominciare a svagarci nella vitta di tutti i giorni e noi come amministrazione comunale ci stiamo impegnando veramente tanto ad organizzare eventi come questi. Vogliamo essere come la storia racconta: centro della Valle dell’Esaro.”

Tutte le selezioni di Miss Italia Calabria potranno essere seguite in diretta sulla pagina Facebook Miss Italia Calabria e sulla TV ufficiale TEN Teleuropa Network (Canale 12). Miss Italia Calabria continua.. prossimo appuntamento il 9 agosto 2022 a Cerchiara di Calabria (Cs) presso l’Anfiteatro Piazzale Fontana Vecchia alle ore 21:30 dove sarà eletta Miss città di Cerchiara di Calabria 2022. Ricordiamo che le iscrizioni sono ancora aperte, basta andare sul sito www.missitalia.it

comunicato stampa