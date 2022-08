Calanna: a gran richiesta torna la straordinaria “Giornata Medievale”

Domani, Giovedì 11 Agosto 2022, ritornerà a Calanna l’attesa Giornata Medievale, evento particolarmente apprezzato dal pubblico. A causa dei lockdown dovuti alla diffusione del Covid-19 e all’obbligo del distanziamento sociale, non è stato possibile realizzare l’evento negli ultimi due anni, dunque quest’anno la Pro Loco e il Comune di Calanna si sono fortemente impegnati affinché l’evento riesca al meglio in tutta sicurezza.

Per adempiere a tali scopi, è stato limitato il numero di personaggi medievali appartenenti alle 4 contrade di Calanna. Tra questi sfileranno anche 4 dame, una per ogni contrada, e due di queste ultime verranno elette Castellana di Calanna e Dama dei Borghi.

La Giornata Medievale avrà inizio alle ore 19:00 e continuerà in serata, ricordando il ruolo di Calanna come uno dei casali di Reggio e, in età Medioevale, uno dei suoi sistemi difensivi collinari. Si narra che nella fortificazione sita in Imperio Superiore risiedesse “la Principessa”, si legge sul sito della Pro Loco Calanna, e fonti attendibili sul “Castrum Calannae” confermerebbero la presenza costante di un feudatario e di 10 vassalli, ai quali si aggiungeva la popolazione contadina risiedente all’esterno della stessa fortificazione, nei periodi di guerra.

L’Antica Ibla Major realizzerà uno splendido spettacolo di sbandieratori, intrattenendo e allietando la serata. Antica Ibla Major aprirà il corteo storico medievale che si snoderà per le vie di Calanna e si fermerà a Piazza Bruca. A seguire avverrà la sfida delle Contrade, in cui 4 valorosi guerrieri, rappresentanti le 4 Contrade, si contenderanno il Palio di Calanna e vinceranno la gloria per la Contrada rappresentata.

