Fermo, soccorso un uomo caduto in un dirupo a Monte San Pietrangeli

I Vigili del Fuoco della centrale sono stati impegnati la notte scorsa per il soccorso di una persona caduta in un dirupo in contrada San Martino. Una volta individuato l’uomo sopra dei rovi, i Vigili del Fuoco giunti sul posto con l’utilizzo di motoseghe, hanno aperto un sentiero e dopo averlo raggiunto e stabilizzato su una barella spinale, lo hanno riportato in un’area sicura dove ad attenderlo c’era il personale medico per le cure del caso.

