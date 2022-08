Calanna (RC): grande successo per la 5^ edizione della “Giornata Medievale”

Ieri, Giovedì 11 Agosto 2022, il Borgo di Calanna è tornato indietro nel tempo con la “Giornata Medievale”, giunta alla 5^ edizione, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Calanna. La “Giornata Medievale” attira ogni anno turisti e curiosi dai Comuni limitrofi, in quanto riporta Calanna al Medioevo, grazie ai personaggi vestiti in abiti medievali, magistralmente realizzati da Stile d’Epoca di Renè Bruzzese, UNICRAM – Camera Regionale Arti e Moda Calabria, che attraversano in corteo tutto il Borgo.

I personaggi sono stati suddivisi in 4 gruppi rappresentanti le 4 Contrade di Calanna: Santa Barbara, Bruca, Piano e Portella. Ogni Contrada aveva la sua splendida dama e il suo valoroso guerriero che a colpi di eccelsa figura, la prima, e arco il secondo, hanno combattuto per mantenere alto l’onore della Contrada.

Il Corteo Storico si è concluso a Piazza Bruca, ove l’Antica Ibla Major di Paternò ha realizzato uno straordinario spettacolo di sbandieratori allietato da trombe e tamburi, intervallando lanci ad armoniosi movimenti delle bandiere intersecati in magnifiche coreografie.

Alla fine dello spettacolo degli sbandieratori, i 4 arcieri hanno tirato con l’arco al fine di vincere il Palio delle Contrade. L’abile arciere della Contrada Portella ha strappato la vittoria dalle mani degli altri 3 valorosi giovani guerrieri, superando di poco l’impavido arciere della Contrada Santa Barbara.

Grande doppio onore per la Contrada Portella, in quanto la sua dama Rossana Foti è stata eletta dalla giuria popolare “Castellana di Calanna”.

Anche la Contrada Piano ha avuto grandi onori e gloria con l’elezione della propria dama, Consolata Labocetta, come “Dama del Borgo”.

Dino Mirolo e Barchetta hanno infine concluso l’evento con uno spettacolo di musica folk e moderna, allietando la serata. Tutti i personaggi, ancora in abito storico, hanno ballato sulle note dei due cantanti, riempiendo la piazza di gioia e allegria.

SM