Campobasso, tragico schianto tra due auto nella notte sulla SS 647

Questa notte, una squadra del Comando di Campobasso è intervenuta al Km 41,600 della SS 647 per un incidente stradale. L’impatto frontale le tra due auto ha provocato il decesso di un giovane, il ferimento di altre quattro persone e l’incendio di una delle vetture coinvolte immediatamente domato durante le operazioni di primo soccorso e di messa in sicurezza da parte della squadra intervenuta. Sul posto presenti il personale del 118 e la radiomobile di Larino. La dinamica è in corso di accertamenti.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81481