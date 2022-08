Dopo otto ore di lavoro i Vigili del Fuoco hanno estratto, ancora in vita, l’uomo rimasto sepolto per un crollo durante l’esecuzione di uno scavo sotterraneo in via Innocenzo XI. Si sta indagando sulle cause.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=81502