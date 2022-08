E’ Morto Piero Angela

E’ morto all’età di 93 anni Piero Angela, volto noto della tv soprattutto per la divulgazione a carattere scientifico. Ma sono tante i riconoscimenti che ha collezionato durante la sua lunga carriera in televisione anche con inchieste e programmi di approfondimento. Piero Angela è stato insignito come Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Una vita spesa per la cultura e l’informazione questa una parte dell’ultimo messaggio scritto da Piero Angela “Cari amici mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana”. (cita Ansa.it)

