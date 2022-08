Un insolito incidente è avvenuto Mercoledì mattina a Lakeland, in Florida, negli Stati Uniti, quando una donna anziana è finita in una piscina dopo aver sbagliato il comando, freno e acceleratore. Fortunatamente, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la vittima è stata prontamente soccorsa dalla gente del posto e non è rimasta ferita nell’incidente. (foto di repertorio)

c.s. – Giovanni D’Agata