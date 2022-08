Genova. Forzano la porta di un negozio e rubano attrezzi da lavoro e l’incasso di 2 distributori: arrestati

Corso Europa, ore 03:00

E’ stato un addetto alla vigilanza a contattare il 112 NUE, a seguito di un allarme scattato in un negozio “Carglass”. Le volanti si sono precipitate sul posto ed hanno appreso l’accaduto dallo stesso addetto; gli agenti hanno subito notato che la porta d’ingresso era stata forzata e che l’intelaiatura ed il vetro erano danneggiati. Entrati all’interno dell’officina, i due ladri avevano ripulito gli incassi di due distributori automatici, dai quali avevano asportato tutte le monete, per passare poi alle cassette degli attrezzi, anche quelle aperte e svuotate.

Mentre la prima volante eseguiva gli accertamenti, una seconda, che stava pattugliando la zona in cerca dei fuggitivi, ha intercettato due personaggi sospetti intenti a contare dei soldi, visibilmente affaticati ed agitati. I due ragazzi sono stati fermati e sottoposti ad un controllo, al termine del quale sono risultati in possesso di un marsupio ricolmo delle monete estratte dai distributori dell’officina, e di uno zaino e una cassetta contenenti tutti gli attrezzi da lavoro rubati. I due ragazzi sono stati accompagnati in Questura ed arrestati; in mattinata la direttissima.