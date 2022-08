Seul. In migliaia in piazza chiedono l’allontanamento dagli USA ed un riavvicinamento a Pyongyang

E’ appena di ieri la notizia che riporta di una imponente manifestazione in chiave anti-americana in Corea de Sud. In migliaia sono scesi in piazza a Seul per protestare contro la cooperazione militare con Washington e lo stop delle esercitazioni militari congiunte.

I manifestanti hanno chiesto un avvicinamento alla Corea del Nord con uno stop alla politica governativa ostile nei confronti di Pyongyang con possibilità di nuovi trattati commerciali. Infine richiesto anche un approccio distensivo nei confronti della Cina di Pechino.

La politica estera di Biden evidentemente fa acqua da tutte le parti e non è sempre quella raccontata dal main stream e dai viaggi della Pelosi. La notizia della manifestazione di Seul è stata diffusa dall’agenzia Euronews.

HTTH